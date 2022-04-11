تقديم ملف ترشّح تونس لاحتضان مقرّ الوكالة الإفريقيّة للأدويّة

إستقبل وزير الصحة علي المرابط اليوم الإثنين 11 أفريل 2022، وفدا من مفوضية الإتحاد الإفريقي برئاسة أڨاري جون دوغلاس أمبيلي « Aggrey John Douglas Ambali » خلال زيارة لتقييم إحتضان تونس لمقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية تمتد إلى يوم 13 أفريل الجاري، بحضور إطارات من وزارة الصحة وممثلين عن الوزارات والهياكل الحكومية المتدخلة.

وتم خلال اليوم الأول تقديم ملف ترشح تونس لإحتضان مقرّ الوكالة كما تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الإستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة.

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