تقدّم إنجاز إجراءات مساندة المؤسسات المتضرّرة

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم إلى حدّ الآن التقدم في وضع الإجراءات المتعلقة بمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات فروس كورونا حيز التنفيذ كالتالية:

*التسريع في وتيرة استرجاع فائض الأداء:

قامت مصالح وزارة المالية بتسريع وتيرة عمليات إرجاع فائض الأداء للمؤسسات حيث بلغت جملة المصادقات خلال الفترة من 26 مارس 2020 إلى 30 جوان 2020 ما قدره 554 م د تم تحويلها فعليا وهو ما يفوق المبلغ الجملي الذي تم تحويله خلال سنة كاملة وتواصل لجان الاسترجاع الانعقاد بصفة أسبوعية للنظر في المطالب.

*لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة:

*عقدت لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة جملة من الاجتماعات خصصت لمتابعة انجاز مختلف الإجراءات و تم التركيز على ضرورة التسريع في تفعيل ومتابعة خط ضمان الدولة للقروض المسداة للمؤسسات المتضررة والبالغ 1500 م د، حيث تمت دعوة كافة المؤسسات المتحصّلة على الموافقة للاتصال بالبنوك وتقديم مطالبها مع موافاة الوزارة عبر المنصة الالكترونية « entreprise.finances.gov.tn » بالإشكاليات إن وجدت وتقدم الإنجاز لتتم المتابعة بالتنسيق مع البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والشركة التونسية للضمان.

*في نفس الإطار شرعت البنوك في دراسة الملفات وإسداء القروض لفائدة المؤسسات المتضررة فيما تقوم الوزارة عبر المنصة الالكترونية بالمتابعة الحينية لعمليات إسداء القروض ويتم نشر الاحصائيات للعموم بصفة دورية.

ويمكن للمؤسسات التي تجد صعوبات في تطبيق هذا الإجراء أن تقدّم ملاحظاتها عبر المنصّة.

* بخصوص الإجراءات ذات الطابع الجبائي، شرعت المصالح الخارجية لوزارة المالية في تفعيل جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي حظيت بالموافقة وتمكينها من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020 وذلك بعد تحيين المنظومة الإعلامية.

و يتابع الفريق الفني انجاز مختلف الإجراءات والإحاطة بالمؤسسات التي تطلب توضيحات بخصوص بعض الإجراءات و يمكن الاتصال بهذا الفريق على الأرقام التالية: 71908032-71908036-71908034، وعبر البريد الالكتروني entreprises.covid.dgi@gov.tn

* صناديق استثماريّة بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات:

*الإحداث الفعلي لصندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC)وإحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار تلقي 250 مطلب عبر المنصة و يتم حاليا دراسة ملف 36 شركة في مرحلة أولى.

*التدخلات الخصوصية لفائدة المهنيين وأصحاب المشاريع الصغرى والفئات الإجتماعية الضعيفة عن طريق البنك التونسي للتضامن:

* إسناد 2329 قرض لفائدة أصحاب رياض ومحاضن الأطفال بمبلغ يفوق10 م.د بشروط ميسرة

*تمكين1700 من أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها من قروض لخلاص معاليم التأمين بمبلغ يناهز 2,4 م.د،

*تمكين8 آلاف من أصحاب سيارات الأجرة والسواق في مختلف الأصناف من قروض لتحسين ظروف العيش عن طريق جمعيات القروض الصغيرة بمبلغ يفوق8,1م.د

*إسناد قرابة 2000 قرض بمبلغ يناهز1,8 م.د لفائدة شريحة المعينات المنزلية لمساندتها على مجابهة احتياجاتها في ظل جائحة كورونا .

*منصّة باتيندة:

-في مجال آخر تم عن طريق المنصة الالكترونية باتيندا الشروع في توزيع منحة 200 د لفائدة 74000 إضافي سجلوا بالمنصة بعد تسهيل شروط الانتفاع وسحبها على الأجراء وعلى أصحاب البطاقات المهنية وستتواصل عمليات التوزيع بعد القيام بالمقاربات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

- أهم إحصائيات المؤسسات المتضررة التي أودعت مطالب عبر المنصة:

-12250 مؤسسة أودعت 33967 مطلبا.

-46% من المطالب تتعلق بإجراءات ذات طابع مالي و41% ذات طابع جبائي و 13% مطالب أخرى.

-86% من هذه المؤسسات تشغل أقل من 50 عاملا.

-53% منها سجلت رقم معاملات أكثر من 500 ألف دينار في سنة 2019 و37% أقل من 300 ألف دينار.

-سجلت مختلف المؤسسات المسجلة بالمنصة نسبة إنخفاض جملي في رقم المعاملات في مارس 2020 مقارنة بمارس 2019 بـ45 % ونسبة 38 % في أفريل 2020 مقارنة بأفريل 2019.

-بلغ عدد المؤسسات التي تحصلت على الموافقة بعد احترام الشروط الواردة بالأمر 308، 2500 شركة ويتم دراسة الملفات المستوفية للشروط وإعلامها بصفة يومية، وفيما يخص باقي المؤسسات التي لم تتمكن بالخصوص من استيفاء شرط تسوية الوضعية الجبائية فقد تم إعلامها بإمكانية التصريح دون الدفع مع جدولة الديون المنجرة عن ذلك لمدة تصل إلى 7 سنوات دون دفع تسبقة وذلك حرصا من الوزارة على تمكينها من الموافقة في أفضل الآجال.

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