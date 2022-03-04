تقلبات جوية بداية من عشية اليوم

من المنتظر أن يشهد الطقس بداية من عشية اليوم الجمعة، التقلبات الجوية من الشمال إلى الجنوب.

وستكون مؤشرات الغيث النافع بداية من الغد وعلى مدى الأربع الأيام المقبلة حاضرة من الشمال إلى الجنوب بأمطار متفرقة قد تصل إلى 20 مم وخاصة في المناطق الغربية .

كما ستشهد درجات الحرارة بداية من الغد انخفاضا تدريجيا هاما قد تنخفض إلى مستوى 8 درجات بالمرتفعات وتتراوح بين 11 و15 درجة ببقية مناطق الشمال والوسط وبين 15 و19 درجة بالجنوب.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح بداية من يوم الغد لتصل إلى 50 كلم/س والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع إمكانية تساقط البرد.

يُشار إلى أن يوم الأحد المقبل الموافق لـ6 ماي 2022 هو تاريخ نزول جمرة التراب .

كلمات البحث :تقلبات جوية;طقس