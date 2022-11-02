تقلبات نهاية الأسبوع: أمطار بالشمال والوسط مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة

اخر تحديث : 02/11/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

طقس

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أنه وفقا لآخر التحديثات هناك شبه اتفاق بين النماذج العددية حول تقلبات نهاية الأسبوع مع امطار منتظرة بالشمال ومحليا الوسط.
كما أشار الغنوشي إلى أن تركيز الاضطراب قد يكون اكثر بمناطق اقصى الشمال والسواحل الشمالية البلاد تزامنا مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة.


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