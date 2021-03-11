تقلص العجز التجاري ليصل إلى 1.89 مليار دينار

كشف المعهد الوطني للإحصاء بتونس في بيانات أصدرها يوم الأربعاء، أن العجز التجاري بتونس سجل تقلصا بقيمة 424.6 مليون دينار (153.8 مليون دولار) ليصبح في حدود 1.89 مليار دينار (684.7 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

وتأتي هذه الأرقام مقارنة بـ 2.31 مليار دينار (836.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام 2020.

وقد سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 10.1 بالمائة لتبلغ 6.83 مليار دينار (2.47 مليار دولار)، كما تراجعت الواردات بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 8.73 مليار دينار (3.16 مليار دولار) .

ويعود التراجع على مستوى الصادرات إلى الانخفاض المسجل في قطاع الطاقة بـ 56.4 بالمائة، وقطاع الفوسفات بنسبة 43.9 بالمائة.

وأشارت البيانات كذلك إلى أن العجز التجاري دون احتساب الطاقة ينخفض إلى 1.02 مليار دينار، علما أن العجز في قطاع الطاقة بلغ 868.5 مليون دينار، 314.6 مليون دولار (45.8 بالامئة من العجز الإجمالي).

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