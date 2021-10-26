تقلص في فاعلية التقلبات الجوية اليوم

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بتقلص في فاعلية التقلبات الجوية، مع بقايا أمطار تبقى ممكنة بعدد من معتمديات الشمال وصحو متوقع خلال الليلة القادمة بالوسط والجنوب.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل الشرقية حيث تكون سرعتها في مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب شرق البلاد ومضطرب الى قليل الاضطراب بالشمال.

استقرار مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 22 و26 درجة ببقية الجهات.

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