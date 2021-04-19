تقلص في فاعلية التقلبات الجوية مع ارتفاع في الحرارة

اخر تحديث : 19/04/2021

طقس أمطار

يتميز طقس اليوم الاثنين 19 أفريل 2021، بتقلص في فاعلية التقلبات الجوية التي شهدناها مؤخرا، مع بقايا أمطار تبقى ممكنة بالشمال، وفترات مشمسة ببقية الجهات تتخللها بعض السحب العابرة.
ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 19 و23 ببقية الجهات.
الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب إلى متموج.


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