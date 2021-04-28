تقلص في فاعلية الرياح مع انخفاض طفيف في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية تكون خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد.

تقلص مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وتكون بين 28 و34 ببقية الجهات وتصل الى 38 بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب.

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