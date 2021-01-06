تقلص في فاعلية الرياح وارتفاع طفيف في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء 6 جانفي 2021، بظاهرة الجليدة خلال الساعات الأولى للنهار ببعض المناطق ومن ثم أجواء قليلة السحب الى مغيمة جزئيا على كامل البلاد.

وما يُميز طقس اليوم هو تقلص في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج الى قليل الاضطراب بالشمال.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 13 و18 درجة كما تصل إلى 21 بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :حرارة;رياح;طقس