تقلص في فاعلية الرياح والحرارة في استقرارٍ

تتواصل اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، التقلبات الجوية بالجنوب الشرقي للبلاد حيث تتواصل الأمطار الرعدية وتكون بكميات محليا هامة، أما ببقية الجهات فيتميز الطقس بفترات مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة.

تقلص مرتقب في فاعلية الرياح تدريجيا لتتراجع سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون في حدود 10 بالمرتفعات، وبين 17 و21 بالجنوب الغربي.

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