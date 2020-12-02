تقلّبات جوية منتظرة بداية من مساء اليوم



سيشهد طقس اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أولى الاضطرابات الجوية لفصل الشتاء، مع تغييرات منتظرة بداية من مساء هذا اليوم بالشمال حيث من المتوقع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية لتشمل تدريجيا الوسط والجنوب محليا خلال الليلة القادمة.

نشاط متوقع للرياح قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب.

الحرارة عموما في استقرار نهارا لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات وتنخفض ليلا مع وصول الكتل الهوائية الباردة نسبيا ليكون هذا الانخفاض ملحوظا خلال يوم الغد.

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