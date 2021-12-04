يتميّز طقس اليوم السبت، تقلّص تدريجي في فاعلية التقلبات الجوية مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشمالية مع بعض الأمطار و طقس قليل السحب ببقية الجهات مع تواصل هبوب رياح غربية سرعتها قوية قرب السواحل.
النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة و الصيد البحري سارية المفعول، وتكون معتدلة داخل البلاد، مع بحر شديد الاضطراب وارتفاع طفيف في درجات الحرارة و القصوى بين 12 و 18 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.
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