تقلّص تدريجي في فاعلية التقلبات الجوية

يتميّز طقس اليوم السبت، تقلّص تدريجي في فاعلية التقلبات الجوية مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشمالية مع بعض الأمطار و طقس قليل السحب ببقية الجهات مع تواصل هبوب رياح غربية سرعتها قوية قرب السواحل.

النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة و الصيد البحري سارية المفعول، وتكون معتدلة داخل البلاد، مع بحر شديد الاضطراب وارتفاع طفيف في درجات الحرارة و القصوى بين 12 و 18 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :التقلبات الجوية;تقلض