تقلّص في فاعلية الرياح مع ارتفاع في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بتقلص نسبي مرتقب في حدة وفاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ومضطرب بالشمال.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات.

بعض الأمطار المحلية ممكنة بالشمال الغربي، مع سحب عابرة ببقية مناطق البلاد.

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