تقلّيات جوية منتظرة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الاثنين، بتقلبات جوية وبعض الاضطرابات، حيث هناك هدوء نسبي في بداية النهار وأجواء مغيمة جزئيا.

تغييرات متوقعة بعد الظهر بالمرتفعات حيث من المتوقع نزول أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتكون محليا غزيرة ليلا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

نشاط الرياح متواصل نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج فمضطرب.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال و المرتفعات وجهة الساحل وتكون بين 33 و39 درجة ببقية المناطق كما تصل محليا إلى 41 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

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