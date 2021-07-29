تكريما للحفناوي: مركز دولي للسباحين ذوي المستوى العالي بتونس خاص بشمال افريقيا

قرر رئيس الاتحاد الدولي للسباحة إقامة مركز دولي للسباحين ذوي المستوى العالي بتونس خاص بشمال افريقيا، وذلك تكريمًا للبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي.

وكان ذلك عند استقبال حسين المسلم اليوم للبطل أحمد أيوب الحفناوي ومديره الرياضي سامي عاشور مرفوقين برئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وكاتبها العام وسفير تونس باليابان.

وأكدت اللّجنة الوطنيّة الأولمبية (CNOT) أنه انجاز ينضاف إلى المدرسة التونسية للسباحة ويعزز إشعاعها على الصعيد الدولي ويجسيم الدبلوماسية الرياضية من خلال الاستثمار في نجاحات الرياضيين الأبطال.

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