تكريم أصغر حافظة للقرآن الكريم بمقر وزارة الشؤون الدينية

أشرف وزير الشّؤون الدّينية أحمد عظوم صباح اليوم الاثنين 17 أوت 2020، بمقر الوزارة على حفل تكريم أصغر حافظة للقرآن الكريم البنت مريم العثماني ووالديها ومؤدّبتها هبة الوصيفي .

وأكّد الوزير أن هذا التكريم متعدّد الأبعاد فهو يتعلّق بحفظ القرآن الكريم الّذي يدخل ضمن مشمولات الوزارة ويتجاوز ذلك إلى المرأة تكريما لها في عيدها الوطني من خلال تكريم البنت والأم والمؤدبة.

وأفاد أحمد عظوم بأنّ الوزارة تحرص على تنظيم قطاع الكتاتيب وعملت على تطويره من مختلف الجوانب بما يؤهل الكتاب ليكون مدرسة للتعليم ما قبل المدرسي متطوّرة وقادرة على تربية الناشئة تربية تستقي أسسها من القيم الإسلامية السمحة بما يساهم في تخريج جيل متوازن يمثل جدار صد ضد كل أشكال التطرّف.

والمعلوم أن مريم العثماني تبلغ من العمر عشر سنوات وهي أصيلة معتمدية دقاش من ولاية توزر وأتمت حفظ النصف الثاني من القرآن الكريم في فترة الحجر الصحي بمتابعة من مؤدبتها وحرصا من والديها، كما تتميز بتفوّقها في الدراسة وخاصة منها الرياضيات والرياضة والموسيقى وعلم المواريث.

وكان الحفل مناسبة لاحظ فيها الوزير أنّ هذا التكريم يتعدّى شخص المحتفى بهنّ إلى كافة الواعظات والوعّاظ والمؤدّبات والمؤدّبين شاكرا لهم الّدور الّذي يقومون به على جميع المستويات وساهم في مثل هذه النجاحات .

وحضر حفل التكريم عبد السلام العطوي كاتب عام الجامعة الأساسية للشؤون الدّينية والمدير الجهوي للشؤون الدّينية يتوزر وثلة من وعاظ توزر وإطارات الوزارة.

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