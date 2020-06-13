تكريم أفراد عائلتي شهيديْ الديوانة حسين المنصوري وعبد المجيد الدبابي

تم اليوم السبت 13 جوان 2020، بميناء حلق الوادي الشمالي تكريم أفراد عائلتي شهداء الديوانة ، الشهيد حسين المنصوري والشهيد عبد المجيد الدبابي وذلك تحت إشراف محمد نزار يعيش وزير المالية ويوسف الزواغي المدير العام للديوانة وبحضور الكاتب العام ورئيس ديوان وزارة المالية المراقبون العامون للديوانة وثلة من المديرين والضباط السامون بالإدارة العامة للديوانة.

وقد كانت هذه المناسبة فرصة للاعتراف بالتضحيات الجسام التي ما انفك يقدمها أبناء سلك الديوانة للوطن من اجل ضمان عزته ومناعته إلى جانب بقية القوات الأمنية والعسكرية والوقوف سدا منيعا أمام خطر التهريب والإرهاب.

كما تم خلال هذا اللقاء معاينة نموذج من عمل وحدة الفرق المختصة والفرقة البحرية للديوانة والتأكيد على أهمية أدوارها على الميدان في مجابهة التهريب والغش التجاري إلى جانب بقية الفرق والوحدات الديوانية وعبر مختلف المعابر البرية والبحرية والجوية وبكامل التراب الديواني.

كما أكد وزير المالية والمدير العام للديوانة في هذا الإطار على الحرص على توفير كامل شروط السلامة والأمن والإسراع في القيام بإجراءات التسريح الديواني للسيارات والبضائع وذلك بالتزامن مع اقتراب فتح المجالات البحرية والبرية والجوية لتأمين عودة أبنائنا من الجالية التونسية بالخارج في أحسن الظروف وفي إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا .

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