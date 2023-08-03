تكريم التّلاميذ التّونسييّن المُتوّجين في مسابقة «أولمبياد الرياضيّات العربي»

أشرف وزير التربية رئيس اللّجنة الوطنيّة للتّربية والثّقافة والعلوم محمد علي البوغديري يوم الأربعاء 2أوت 2023، بحضور مدير عام منظمة الأليكسو محمد ولد أعمر وثُلّة من مُمثُلي الجمعيّات المُكلّفة بالتّنسيق وإطارات المُنظّمة على تكريم التّلاميذ التّونسييّن المُتوّجين في مسابقة « أولمبياد الرياضيّات العربي » التي نظّمتها المنظمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم « الأليكسو « في 15ديسمبر 2022 .

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