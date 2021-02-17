تكريم الدكتور علي سعد بمناسبة إحرازه جائزة الطبيب العربي لسنة 2021

انتظم عشيّة اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، بمقرّ وزارة الصحّة موكب تمّ خلاله تكريم الدّكتور علي سعد أستاذ جامعي في علم الأنسجة ورئيس قسم علوم الوراثة الخلويّة وبيولوجيا الإنجاب بمستشفى فرحات حشّاد بسوسة بمناسبة إحرازه جائزة الطبيب العربي الأولى لسنة 2021.

وأبرز وزير الصحّة فوزي مهدي في كلمة له، أهميّة ما يقدّمه علي سعد في مجالاته العلميّة وإنجازاته الصحيّة، مشيرا إلى أنّ هذه الجائزة العربيّة المتميّزة تمثّل خير حافز لقطع خطوات عمليّة وتقدّميّة جديدة في مجالات البحث الطبّي والإنجازات الصحيّة لتحقيق تطلّعات المواطن التونسي في الوصول لخدمات وقائيّة وعلاجيّة متطوّرة.

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