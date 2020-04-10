تكريم العاملين بمخبر التحاليل الجرثومية بشارل نيكول

تحول وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، حيث تقدم بتحية إكبار وتقدير للفريق الطبي وشبه الطبي العامل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية على الجهود التي ما انفك يبذلها في إطار إحكام الخطة الوطنية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا.

كما أثنى الوزير بالمناسبة على النجاح العلمي الباهر الذي حققه هذا الفريق بقيادة الأستاذة إلهام بوطيبة، بعد أن تمكن من تحديد الخصائص الجينية لفيروس كورونا في تونس وهو ما يفتح آفاقا رحبة في مجال البحث العلمي حول هذا الفيروس وتشخيص المرض وكيفيّة معالجته.

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