تكريم الفائزين في مسابقة لتصميم نصب تذكاري تخليدا لشهداء العمليات الإرهابية

تمّ صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة تكريم الفائزين بالمراتب الأولى لتصميم نصب تذكاري لشهداء العمليات الارهابية بساحة القصبة، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد الشاهد في كلمة بالمناسبة، أن الحرص على انجاز هذا النصب التذكاري هو من باب الالتزام بحفظ الذاكرة، وغرس قيم المواطنة والوفاء للشهداء الأبرار، وإجلالا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم، معلنا عن إصدار كتاب قريبا، عنوانه « شهداء خالدون » يوثق مسيرة الضحايا، ومذكرا بالمنشور الموجه للسلط الجهوية للاحتفال يوم 21 أوت من كل سنة ب « اليوم الدولي لاحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم ».

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