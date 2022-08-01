تكريم المتوجين في الدورة 29 للأولمبياد الإفريقية للرياضيّات

اخر تحديث : 01/08/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تكريم المتوجين في الدورة 29 للأولمبياد الإفريقية للرياضيّات

كرّم وزير التّربية فتحي السلّاوتي، اليوم الاثنين 01 أوت 2022، التلاميذ المتوجين في الدورة 29 للأولمبياد الإفريقية للرياضيّات التي إنتظمت بالمغرب أيام 19 إلى 28 جوان 2022 .
وقد تحصل الفريق الوطني على المرتبة الأولى إفريقيّا وعدد 03 ميداليات ذهبية وعدد 04 ميداليات فضيّة وعدد 05 ميداليات برونزيّة، وتحصّلت التلميذة ياسمين الزاهي على لقب ملكة الرياضيات بإفريقيا، هذا بالإضافة إلى تكريم كل من الجمعية التّونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، والجمعية التّونسية للعلوم الرياضية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق