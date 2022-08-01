تكريم المتوجين في الدورة 29 للأولمبياد الإفريقية للرياضيّات

كرّم وزير التّربية فتحي السلّاوتي، اليوم الاثنين 01 أوت 2022، التلاميذ المتوجين في الدورة 29 للأولمبياد الإفريقية للرياضيّات التي إنتظمت بالمغرب أيام 19 إلى 28 جوان 2022 .

وقد تحصل الفريق الوطني على المرتبة الأولى إفريقيّا وعدد 03 ميداليات ذهبية وعدد 04 ميداليات فضيّة وعدد 05 ميداليات برونزيّة، وتحصّلت التلميذة ياسمين الزاهي على لقب ملكة الرياضيات بإفريقيا، هذا بالإضافة إلى تكريم كل من الجمعية التّونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، والجمعية التّونسية للعلوم الرياضية.

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