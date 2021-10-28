تكريم عمر الولباني بمناسبة إحالته على شرف المهنة

انتظم يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بإشراف وزير التربية وبحضور رئيس الديوان والكاتب العام للوزارة وعدد من إطارات الوزارة وموظفي الإدارة العامة للامتحانات وبمواكبة عن بعد من المندوبين الجهويين للتربية، حفل تكريم عمر الولباني المدير العام للامتحانات بمناسبة إحالته على شرف المهنة وذلك تقديرا لجهوده في خدمة المنظومة التربوية واعترافا بالدور الذي لعبه طيلة مسيرته المهنية والتي نال خلالها في شتى المواقع والمسؤوليات، احترام وتقدير كافة منتسبي الأسرة التربوية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية.

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