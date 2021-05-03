تكليف اللجنة العلمية بتقديم مقترحات لإحكام التعامل مع الموجة الثالثة لكورونا

قرّر وزير الصحة اليوم الاثنين 3 ماي 2021، تكليف اللجنة العلمية بصفتها مستقلة وعلاوة على مهامها بتقييم ومتابعة استراتيجية وزارة الصحة وبرامجها المتعلّقة بمتابعة الوضع الوبائي ومجابهة جائحة كوفيد 19 من وقاية وتقصّي وتوفير الإمكانيات الاستشفائية والعلاجية وإدارة الحملة الوطنية للتلقيح من حيث توفير التلاقيح وملاءمة الأولويات للمعطيات العلمية واحترام الأولويات الموضوعة سابقا.

كما كلّف وزير الصحة اللجنة نفسها بتقديم مقترحات مستندة إلى المعطيات العلمية لإحكام التعامل مع الموجة الثالثة واستباق أي تطورات وبائية ممكنة.

‎وقد شدّد وزير الصحة على ضرورة تقديم التقرير في غضون أسبوعين لتعتمده وزارة الصحة في تطوير أداء مصالحها ولتستأنس به اللجنة الوطنية لمقاومة فيروس كورونا في الاجراءات الصحية المعتمدة

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