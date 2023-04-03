تكليف المعتمد الأول بتسيير شؤون ولاية قابس

تم اليوم الإثنين 3 أفريل 2023، تكليف المعتمد الأول زياد الحربي بتسيير شؤون ولاية قابس وفق ما أوردته الصفخة الرسمية للولاية .

وللتذكير فقد قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 30 مارس 2023، إعفاء مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه، وبتعليمات منه، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضدّ والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون.

من جهته، أبرز المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، بأنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله، بعد أن شوهد الوالي السابق بمكان العمل بعد عزله.

وبيّن عروم وجود 3 ملفات قيد البحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلّق مواضيعها بإسناد رخص تاكسي فردي وتراخيص بيع الأعلاف وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.

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