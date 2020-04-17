تكليف فريق رقابي لمتابعة موضوع تصنيع الكمامات المخصصة للاستعمال غير الطبي

أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم تكليف فريق رقابي يوم أمس الخميس إجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال الغير طبي.

وأكدت مصالح الوزير بأن الفريق الرقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة ، وأنه قد شرع في أداء مهمته.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت أمس أنها أحالت ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة الصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال.

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