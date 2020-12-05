تكليف فريق لتفقد إجراءات السلامة في المستشفيات العمومية قصد إصلاح أي خلل

قرر وزير الصحة فوزي المهدي اليوم السبت، تكليف فريق مشترك من جميع المتدخلين لتفقد إجراءات السلامة في المستشفيات العمومية وتقييمها قصد إصلاح أي خلل ضمانا لسلامة مستعملي المستشفيات والعاملين بها.

ويرأس هذا الفريق العميد عبد الجبار الخلولي مدير الصيانة والدراسات التقنية بالمستشفى العسكري بتونس.

كما تلتزم وزارة الصحة، وفق بلاغ صادر عنها مساء اليوم، بتوخي الشفافية في اختيار مؤشرات التدقيق والاعلان على نتائج عمل الفريق ومتابعة تنفيذ قراراته.

• مضاعفة الاعتمادات المتوفرة للصيانة في ميزانية 2021 وتوجيهها نحو تهيئة ظروف السلامة.

كلمات البحث :إجراءات السلامة;خلل;لمستشفيات العمومية