تكليف كاتب عام هيئة مكافحة الفساد بتسيير أعمال الهيئة بصفة وقتية

تولى اليوم الأربعاء، مدير ديوان رئيس الحكومة إرسال وثيقة إلى كاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يُكلفه فيها بتسيير ومباشرة أعمال الهيئة بصفة وقتية فيما يهم التصرف الإداري والمالي، وفق ما أعلنته قناة التاسعة مساء اليوم.

جدير بالذكر بأن الكاتب العام للهيئة لا صفة قانونية له لأداء اليمين وليس محلفا لإحالة ملفات الفساد المعروضة على الهيئة إلى القضاء.

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