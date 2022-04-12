تكليف ناتاشا فرانشيسكي بمهام القائمة بأعمال سفارة أمريكا بتونس

كلف السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلوم اليوم الثلاثاء، رسميًا ناتاشا فرانشيسكي بمهام القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس في حفل حضره فريق السفارة يوم 8 أفريل 2022.

وأكدت السفارة الأمريكية في تونس أنّ فرانشيسكي تنتسب للسلك الدبلوماسي السامي وقد باشرت عملها في تونس في نوفمبر 2021 كنائبة لرئيس البعثة.

كما عملت فرانشيسكي سابقًا في واشنطن العاصمة وفي مناصب دبلوماسية مختلفة حول العالم بما في ذلك سلوفاكيا والعراق وبعثة الولايات المتحدة لدى حلف الناتو.

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