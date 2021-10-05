تكونات رعدية نشطة حاليا بعدد من مناطق الشمال

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، بأمطار رعدية منتظرة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل وتكون بين 32 و37 درجة ببقية الجهات.

تقلص مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب عموما، مع هبات رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية.

وبين معهد الرصد الجوي بأن هناك تكونات رعدية نشطة حاليا بعدد من مناطق الشمال على غرار تونس، بنزرت، طبرقة و قليبية.

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