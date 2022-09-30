تلقى رشوة: الإحتفاظ بضابط حرس ومباشرة قضية عدلية ضده

تولت الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام بادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني مباشرة قضية عدلية موضوعها الإرشاء والإرتشاء والاحتفاظ بضابط برتبة نقيب تابع لسلك الحرس الوطني، ولاتزال الأبحاث جارية، حسب ما ورد في تدوينة نشرت اليوم على صفحة المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني على الفايسبوك.

يشار الى ان تم يوم امس الخميس تداول فيديو يوثق حصول ضابط بالحرس الوطني على رشوة بـ60 دينارا من مواطنة.

وكان الناطق باسم الحرس الوطني قد اعلن منذ يوم امس عن ايقاف الضابط عن العمل وفتح بحث اداري ضده بالتفقدية العامة للحرس .

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