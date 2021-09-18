تلقيح 3559 مربيا خلال اليوم الوطني لإستكمال تلقيح الإطار التربوي

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القصرين : نقل 10 تلاميذ الى المستشفى بعد عملية تلقيح نُقل ليل أمس الثلاثاء ، 10 تلاميذ من مدرسة "الكرمة1" بالقصرين إلى مستشفى الجهة ،3 منهم في غ ...

وزارة الصحة: تلقيح 2076 اطارا طبيا خلال يومين أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم خلال يوميْ السبت والأحد المنقضين في إطار الحملة الوطني ...

402 مركز تلقيح في اليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه سيتم يوم الأحد 15 أوت 2021، تخصيص 402 مركز تلقيح في ال ...

الشروع في تلقيح الفئة العمرية 40-49 سنة شرعت وزارة الصحة في تلقيح المواطنين المنتمين للشريحة العمرية 40-49 سنة المسجلين بمنظومة ...