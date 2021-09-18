تلقيح 3559 مربيا خلال اليوم الوطني لإستكمال تلقيح الإطار التربوي

أعلنت خلية المتابعة بوزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم إلى حدود الساعة الخامسة مساء من هذا اليوم، إنجاز 3559 عملية تلقيح في إطار الحملة الوطنية لاستكمال تلقيح الإطارات التربوية.
وبينت الوزارة أن فرق الصحة أمنت عمليات تلقيح مفتوحة لفائدة الأعوان والإطارات التربوية بمختلف أسلاكها بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية والوزارات الشريكة وخصص للغرض 255 مركز تلقيح بكامل ولايات الجمهورية
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