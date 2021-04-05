تلقيح 8403 شخصا ضدّ كورونا يوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم في اليوم 23 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا الأحد 4 أفريل 2021، تلقيح 8403 شخصا ليرتفع العدد الجملي للملقحين إلى 88543 شخصا.

وبلغ العدد الإجمالي للمسجّلين في منظومة إيفاكس 855943 شخصا.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض .

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