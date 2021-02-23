تمتيع صادرات مادّتي الحليب ومعجون الطّماطم بمنح دعم عند التّصدير

أعلنت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، قرارها تمتيع صادرات مادّتي الحليب ومعجون الطّماطم بمنح دعم عند التّصدير، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على ديمومة المنظومات الإنتاجيّة لمادّتي الحليب والطمّاطم، وتبعا للصّعوبات التي تشهدها هذه المنظومات بسبب ارتفاع مستويات المخزونات بصفة ملحوظة وتوقّعات بزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ومساهمة منها في تطوير صادرات هذه المنتوجات والمحافظة على أسواقها التّقليدية والنّفاذ إلى أسواق جديدة.

وستكون المنح كما يلي:

بالنّسبة إلى مادّة الحليب:

- 115 مليم لعلبة 1 لتر (حليب معقم نصف دسم) مصدرة نحو كل الوجهات

- 200 مليم لعلبة 1 لتر (حليب كامل الدسم) مصدرة نحو كل الوجهات

بالنّسبة إلى مادّة ثاني مركّز الطّماطم

- 405 مليم لعلبة2/1 400 غ.

- 592 مليم لعلبة4/4 800 غ.

- 554 مليم للأكياس المعقمة 1 كلغ.

وذلك بالنّسبة لكل الوجهات التّصديرية.

تمتيع صادرات مادّتي الحليب ومعجون الطّماطم بمنح دعم عند التّصدير

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