بمناسبة عيد الإستقلال: تمتيع 1521 سجينا بالعفو الخاص

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى 65 لعيد الاستقلال، تمتيع 1521 سجينا بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 389 منهم، فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الدولة اليوم الجمعة 19 مارس 2021 بقصر قرطاج وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان وأعضاء لجنة العفو الخاص، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 3054 محكوما عليهم.

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