تمتيع 643 محكوما عليهم بالعفو الخاص

اخر تحديث : 22/05/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قيس سعيد

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الفطر، تمتيع 643 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراحهم جميعا.
واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم، بقصر قرطاج وزيرة العدل ثريا الجريبي التي قدّمت له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص.
وكانت وزيرة العدل مرفوقة خلال هذا اللقاء بأعضاء لجنة العفو الخاص وهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عماد الدرويش والمدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاق والمدعي العام المكلّف بالشؤون الجزائية جمال سحابة.


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