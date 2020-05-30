تمديد آجال التسجيل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع بإجراءات التوقي من كورونا

اخر تحديث : 30/05/2020

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه نظرا لكثافة عمليات التسجيل بالمنصة الالكترونية  » entreprise.finances.gov.tn  » المخصصة للمؤسسات الراغبة في الانتفاع بالإجراءات المقررة لفائدتها للتوقي من تداعيات الازمة الوبائية كورونا، ولتمكين اكبر عدد ممكن من المؤسسات من التسجيل بالمنصة والانتفاع بهذه الاجراءات، فانه تقرر التمديد في آجال التسجيل الى غاية الأحد 14 جوان 2020 على الساعة منتصف الليل.

https://bit.ly/2Xg9QCC


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