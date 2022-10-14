تمديد آجال التصريح بالأجور ودفع المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي

حدّد الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، أجل إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2022، ليوم الإثنين17 أكتوبر 2022، كآخر أجل للخلاص دون خطايا التّأخير وذلك للتزامن يوم السّبت 15 أكتوبر 2022 مع ذكرى عيد الجلاء.

وذّكر الصندوق أنّه بالإمكان التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد عبر بوّابة الصندوق أو باستعمال الهاتف الجوّال بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاصّ.

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