تمديد آجال خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية للسيارات تحت النظام « ن ت »

أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار في بلاغ لها اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، لكافة المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفات تسوية سياراتهم تحت النظام ن ت بموجب الأمر عدد 850 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 أنّه تم التمديد في آجال خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية وذلك إلى غاية يوم 15 مارس 2021 بكافة المكاتب والمصالح الديوانية المعنية.

ويتعلق هذا التمديد بآجال الخلاص وليس بآجال إيداع الملفات الذي انقضى منذ موفى شهر ديسمبر 2020 طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي المذكور.

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