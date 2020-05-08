الخطوط التونسية: تمديد آجال مواعيد عدد من الرحلات إلى 30 جوان

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تبعا للتمديد في تاريخ غلق المجال الجوي التونسي وحرصا على الإحاطة بمسافريها في هذا الظرف الاستثنائي، فإن التذاكر المقتناة قبل تاريخ 31 ماي 2020 والصالحة للسفر بين 03 مارس و 31 ماي 2020 يمكن التمديد في صلوحيتها إلى غاية 30 جوان 2020 نحو نفس الوجهة ودون معاليم إضافية.

أمّا بخصوص الرحلات المبرمجة بعد تاريخ 30 جوان 2020 يمكن للمسافرين الحصول على وصل مدّة صلوحيته 12 شهرا بقيمة التذكرة ، كما يمكنهم تأجيل مواعيد سفرهم أو تغيير الوجهة مع الأخذ بعين الإعتبار للفارق في التسعيرة.

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