تمديد آجال إيداع مطالب تسوية ديون مؤسسات السياحة والصناعات التقليدية

أعلن الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، لكافّة المؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة المدينة أنّه قد تمّ التمديد في آجال الانتفاع بالإجراءات المتخذة لفائدتهم بخصوص تسوية وضعياتهم إزاء الصندوق إلى حدود 30 جوان 2021، وذلك وفقا للشروط التالية :

*إبرام جدولة لأصل الدّين

*خلاص القسط الأول من الجدولة واعتباره كتسبقة

*خلاص مصاريف التتبع.

كما ذكّر الصندوق المؤسّسات التي تولّت خلاص أصل الدّين إلى تقديم مطلب في طرح خطايا التأخير للنظر فيه من طرف اللّجنة المختصّة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.

كلمات البحث :الصناعات التقليدية;ديون;مؤسسات السياحة;مطالب