تمديد إضراب القضاة بأسبوع

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022، وذلك احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرار إعفاء 57 قاضيا وإلغاء المرسوم عدد 35.

ودعت التنسيقية جميع القضاة إلى التجند دفاعا عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي ودعتهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة، وفق نص بيان تم نشره مساء اليوم السبت 11 جوان 2022.

وأعلنت التنسيقية أنه سيتمّ يوم غد الأحد 12 جوان 2022 إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.

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