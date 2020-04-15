تمديد الآجال المتعلقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات

اخر تحديث : 15/04/2020

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، كافة منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه تقرر تمديد الآجال المتعلقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة الأجراء ، وواجب خلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة غير الأجراء للثلاثية الأولى لسنة 2020، الى غاية 30 أفريل 2020.
وأرجعت الوزارة قرار التمديد في الآجال إلى حرصها على ملائمة الإجراءات والآجال مع متطلبات الحجر الصحي الشامل.


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