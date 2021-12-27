تمديد الاتفاقية القطاعية بين الكنام ونقابة الصيدليات الخاصة

تمّ صباح اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، الإمضاء على الملحق التعديلي عدد 03 للاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

وأمضى على الملحق التعديلي للاتفاقية كل من الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة و ذلك بحضور عـدد من إطارات الوزارة و الصـندوق و عدد من أعضاء النقابة، تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

و سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية الحالية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2021.

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