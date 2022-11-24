تمديد الاتفاقية بين الكنام وأطباء القطاع الخاص

اخر تحديث : 24/11/2022

اتفاق بين نقابة أطباء القطاع الخاص و "الكنام"

تم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، التمديد في العمل بالاتفاقية القطاعية المبرمة مع النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وذلك بإمضاء الملحق التعديلي عدد 5 الذي يقضي بتمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا.
ويتم العمل بهذا الملحق بداية من غرة ديسمبر 2022.

كما ينص الاتفاق على مراجعة بعض الأعمال الطبية منها التعريفات الجزافية الخاصة بالجراحة والتوليد والتصوير الطبي والطب النووي بداية من غرة ديسمبر المقبل.


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