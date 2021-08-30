تمديد العمل بالتوقيت الصيفي إلى غاية 14 سبتمبر

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تبعا لتوصيات قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19 حول تطوّر الوضع الوبائي ببلادنا والإجراءات الضرورية لمزيد السيطرة على انتشار هذه الجائحة، تقرّر تمديد العمل بالتوقيت الصيفي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

وسيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

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