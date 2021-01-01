تمديد نشر الوحدة العسكرية التونسية في مالي

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 252 لسنة2021، مؤرخ في 23 ديسمبر 2011 والمتعلّق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتّحدة.

وبموجب هذا الأمر يمدد نشر الوحدة العسكرية للنّقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي (MINUSMA)، وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 4 جانفي 2022.

كلمات البحث :تونس;مالي