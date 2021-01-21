تمرين بحري مشترك تونسي أمريكي

تم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 جانفي 2021، في إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي، تنفيذ التمرين البحري المشترك التونسي الأمريكي » NADHOR 21-01″ قبالة السواحل التونسية، شاركت فيه كل من خافرة أعالي البحار » HANON » والخافرة قاذفة الصواريخ « جالطة » من الجانب التونسي والباخرة الأمريكية « USNS TRENTON » من الجانب الأمريكي.

ويهدف هذا التمرين إلى تدعيم التنسيق بين الجانبين في مجال التصدي للأعمال غير المشروعة والبحث والإغاثة بالبحر في إطار قوة بحرية مشتركة علاوة على تدعيم القدرات العملياتية للوحدات البحرية التابعة لجيش البحر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

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