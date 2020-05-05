تمكين أصحاب سيارات الأجرة من قروض ميسرة

أعلنت وزارة الماليّة والبنك التونسي للتضامن أنّه تقرّر بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الإجتماعيّة والنقل تمكين أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافـها (تاكسي فردي وجـــماعي ـ نقل ريفي ـ لواج) من قروض ميسرة عن طريق البنك التونسي للتضامن.

وتخصص هذه القروض لخلاص معاليم التأمين المستوجبة على سياراتهم لمدة سنة كاملة إبتداء من شهر أفريل 2020 بمبلغ أقصى حدد بـ 3000 دينار يسدّد على 12 شهرا مع شهري إمهال وبنسبة فائدة TMM+0,5% وبدون عمولات أو مصاريف إضافية.

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