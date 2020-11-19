تمكين المتقاعدين من صرف جراياتهم انطلاقا من الموزعات الآلية

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الخميس، أنه أحدث خدمة جديدة لفائدة المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS « سهلي جرايتي » لتمكينهم من صرف جراياتهم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية « DAB » التابعة للبريد التونسي وذلك بداية من شهر نوفمبر 2020 بالاعتماد على الحساب الافتراضي الذي تم تمكينهم منه سابقا.

وأوضح البريد التونسي بأنه لصرف جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من الموزعات الآلية للأوراق المالية للبريد التونسي يكفي القيام بالمراحل التالية:

- الضغط على الزر « سحب دون بطاقة »

- إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية

- إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة من الحساب الافتراضي

- إدخال الرقم السري الذي يصلهم بصفة حينية بواسطة إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الجوال

- اختيار المبلغ المزمع سحبه وتأكيد عملية السحب.

وأكد البريد التونسي أنه سيتم في مرحلة ثانية تمكين المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « CNSS » من سحب جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية « DAB » التابعة للبريد التونسي وذلك حسب الطريقة نفسها.

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